"Hardwire"-Strategie rettet Marke

Die Nachricht über Zeitz’ bevorstehenden Abgang führte dennoch zu einem positiven Impuls an der Börse: Die Harley-Aktie stieg vorbörslich um 3,3 Prozent. Zeitz war bereits 2007 in den Verwaltungsrat von Harley-Davidson eingetreten und hatte zuvor als jüngster Vorstandschef Deutschlands bei Puma Bekanntheit erlangt. Daneben ist er als Sammler zeitgenössischer afrikanischer Kunst bekannt und eröffnete 2017 das Museum of Contemporary African Art in Kapstadt.