Aktualisiert am 30.04.2025 - 12:12 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Das Modehaus Sinn bleibt in den Händen der bisherigen Eigentümerin. Das Unternehmen rettet sich bereits aus seiner vierten Insolvenz.

Für viele Beschäftigte der Modehauskette Sinn war es eine Nachricht mit Signalwirkung: Die Gläubiger haben sich bei einer entscheidenden Versammlung gegen eine Übernahme durch die Peek-&-Cloppenburg-Mutter JC Switzerland Holding ausgesprochen – und sich stattdessen für den Sanierungsplan der bisherigen Eigentümerin Isabella Goebel entschieden. Damit bleibt das Unternehmen in vertrauten Händen, und für die rund 1.500 Mitarbeiter bedeutet das: keine Kündigungen, keine Filialschließungen.

Das Modeunternehmen mit Sitz in Hagen hatte im August 2024 zum vierten Mal Insolvenz anmelden müssen. Die Erleichterung über die nun beschlossene Rettung ist entsprechend groß.

Nach Insolvenz von Modehaus Sinn – bereits die vierte Krise

Goebels Plan setzte sich in der Gläubigerversammlung offenbar durch, weil er langfristig ausgelegt ist und eine Beschäftigungsgarantie bis 2028 sowie eine Gehaltsanpassung von fünf Prozent vorsieht. Das konkurrierende Angebot des P&C-Konzerns war ebenfalls auf eine Fortführung des Unternehmens ausgerichtet, reichte in den Augen der Gläubiger aber nicht an die Zusagen von Goebel heran.