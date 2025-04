In der beim Bundesgericht in Kalifornien eingereichten Klage heißt es, Musk habe ab 2017 wiederholt versucht, die Kontrolle über OpenAI zu übernehmen oder das Unternehmen in seine Firma Tesla zu integrieren. Als sich die damaligen Mitgründer diesen Forderungen widersetzten, habe Musk sich zurückgezogen und prophezeit, OpenAI werde ohne ihn scheitern. Die spätere weltweite Aufmerksamkeit für ChatGPT habe er laut OpenAI jedoch nicht verkraftet – stattdessen habe er eine gezielte Kampagne gegen das Unternehmen gestartet.