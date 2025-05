Deutsche Top-Unternehmen haben sich im vergangenen Jahr in der Rangliste der weltweit wertvollsten Unternehmen deutlich verbessert. Im Ranking der Länder verbesserte sich Deutschland um vier Plätze auf Rang acht, wie das Beratungsunternehmen PwC in Frankfurt am Main am Montag mitteilte. Insgesamt erreichten die 100 größten börsennotierten Konzerne der Welt bei der Marktkapitalisierung erneut einen Rekordwert.