Das Maschinenbauunternehmen Stürtz mit Sitz in Neustadt an der Wied hat beim Amtsgericht Neuwied ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Das Gericht bestellte Jens Lieser und Alexander Jüchser von Lieser Rechtsanwälte zu den vorläufigen Insolvenzverwaltern. In einer Betriebsversammlung wurden die rund 240 Beschäftigten über die aktuelle Lage informiert.