Der Vorschlag der Ökonomen Holger Schäfer und Stefanie Seele stößt auf Zustimmung - etwa bei Rainer Dulger, dem Präsidenten der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Kritik kommt hingegen von der SPD . Auch in den Zuschriften an t-online wird überwiegend Unverständnis geäußert.

"Junge Arbeitnehmer finden schneller Arbeit"

"Ein gerechtes und solidarisches System muss Unterschiede anerkennen – nicht nur in den Pflichten, sondern auch in den Rechten", findet Maria Wutz-Leicht. "Eine faire Lösung wäre daher ein gestuftes Modell: eine einheitliche Grundsicherung für alle, kombiniert mit einem klaren Bonus für Menschen mit langer Beitragszeit und Lebensleistung." Sie schreibt, nur so bleibe die Arbeitslosenversicherung das, was sie sein soll: ein verlässliches Auffangnetz – besonders für jene, die über Jahrzehnte das System mitgetragen haben.