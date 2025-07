Feindliche Übernahme "Kein Blutbad": Wird die Commerzbank nach Italien verkauft?

Von t-online , mak 24.07.2025 - 14:28 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Blick auf die Zentrale der Commerzbank in Frankfurt (Archivbild): Das Geldhaus wehrt sich seit Monaten gegen Übernahmeambitionen der Unicredit. (Quelle: Arne Dedert/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die italienische Großbank Unicredit will ihren Einfluss auf die Commerzbank deutlich ausweiten. Doch welche Folgen hätte das?

Er wolle "kein Blutbad" anrichten, kündigte der Vorstandschef der italienischen Großbank Unicredit, Andrea Orcel, am Mittwoch an. Und meinte damit einen Kahlschlag, sollte sein Kreditinstitut die deutsche Commerzbank übernehmen. Damit wollte er die Gemüter beruhigen und Ängste aus dem Weg räumen. Doch sein Plan, den er seit September 2024 verfolgt, bleibt bestehen.

Loading...

Noch ist unklar, ob es tatsächlich zu einer Übernahme kommt. Doch die Pläne des Unicredit-Chefs befeuern schon jetzt politischen Widerstand, wirtschaftliche Spekulationen – und viele offene Fragen. t-online liefert die wichtigsten Antworten.

Was ist die Unicredit?

Unicredit ist eine der größten europäischen Banken mit Hauptsitz in der italienischen Stadt Mailand. Das Institut ist in zahlreichen Ländern aktiv, mit einem Schwerpunkt in Mittel- und Osteuropa. In Deutschland ist Unicredit vor allem durch ihre Tochtergesellschaft Hypovereinsbank (HVB) vertreten, die 2005 vollständig übernommen wurde; die HVB war damals die zweitgrößte Privatbank Deutschlands.

Durch diese Übernahme wurde Unicredit zu einem der bedeutendsten internationalen Player im europäischen Bankensektor. Die HVB fungiert seitdem als zentrale Plattform für das Deutschlandgeschäft der Unicredit.

WIrtschaftlich sieht sich Unicredit sehr solide aufgestellt. Die italienische Großbank vermeldete diese Woche erneut einen Rekord-Quartalsgewinn. Von April bis Juni verdiente die Bank unter dem Strich 3,3 Milliarden Euro – ein Fünftel mehr als im Vorquartal und ein Viertel mehr als im zweiten Quartal 2024, wie sie am Mittwoch mitteilte.

Schon im ersten Quartal hatte die Unicredit einen Rekordgewinn von 2,8 Milliarden Euro erzielt. Im ersten Halbjahr standen damit 6,1 Milliarden Euro unter dem Strich, im Gesamtjahr erwartet die Bank nun einen Gewinn von 10,5 Milliarden Euro. Das wäre "das beste Jahr jemals", erklärte Bankenvorstand Orcel.

Er kündigte an, bis 2027 "mindestens 30 Milliarden Euro" an die Aktionäre auszuschütten, darunter mindestens 15 Milliarden Euro in Form von Dividenden. "Wir schauen mit Zuversicht in die Zukunft."

Bezugsdauer des Arbeitslosengelds: Ein Vorschlag mit Milliardenwirkung

Warum will Unicredit die Commerzbank übernehmen?

Orcel verfolgt seit Herbst 2024 das Ziel, die Commerzbank unter das Dach seiner Bankengruppe zu holen. Die strategische Begründung liegt vor allem in der starken Position beider Institute im Mittelstandsgeschäft.

Der Bankenchef betont, dass sich die Commerzbank mit der Unicredit-Tochter Hypovereinsbank gut ergänzen würde. Zudem verweist er auf Synergiepotenziale – etwa durch Überschneidungen in den Kundenstrukturen. Unicredit will finanziell von ihrer Beteiligung an der Commerzbank profitieren: Diese soll mehr als 600 Millionen Euro zum Ergebnis beitragen, so Orcel am Mittwoch.

Die Unicredit war im Herbst vergangenen Jahres in großem Stil bei Deutschlands zweitgrößter Privatbank eingestiegen, an der der Bund gut zwölf Prozent hält. Durch Umwandlung von Finanzinstrumenten in Aktien hat die italienische Bank ihren Anteil kürzlich auf 20 Prozent verdoppelt.