Kaum geöffnet, schon zu

Geschlossene Türen beim russischen Discounter Mere

Russischer Discountmarkt eröffnet in Leipzig

Konkurrenz für Aldi, Lidl und Co.: Der russische Discountmarkt Mere hat seine erste Filiale in Leipzig eröffnet. Massenauflauf zum Start – inmitten eines etwas chaotischen Discounters. Aber die Meinungen zum Neuling auf dem Markt der Märkte gehen durchaus auseinander.

Konkurrenz für Aldi, Lidl und Co.: So sieht der erste russische Discountmarkt in Deutschland aus. (Quelle: t-online.de)