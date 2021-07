Delta-Sorgen

Dax verzeichnet größten Tagesverlust seit drei Wochen

08.07.2021, 18:00 Uhr | dpa-AFX

Das Börsenparkett in Frankfurt (Archivbild): Der Dax ist am Donnerstag stark gefallen. (Quelle: Reuters)

Schlechte Stimmung an der Frankfurter Börse: Der Dax rutschte am Donnerstag stark ab. Am Ende ging der deutsche Leitindex mit einem satten Minus aus dem Handel.

Dir Furcht vor einer neuen Corona-Welle hat den Dax am Donnerstag auf Talfahrt geschickt. Der deutsche Aktienindex durchbrach die enge Handelsspanne der vergangen Tage nach unten und sackte kurz auf den tiefsten Stand seit Mai ab.

Am Ende stand ein Minus von 1,73 Prozent auf 15.420,64 Punkte, der größte Verlust seit knapp drei Wochen. Der MDax der mittelgroßen Werte verlor 1,28 Prozent auf 34.352,34 Punkte.

DAX +23,42% 15.420,64 DAX Index Hoch 15.729,52 Zwischenwert Hoch / Mittel 14.686,26 Mittel 13.643,00 Zwischenwert Mittel / Tief 12.599,74 Tief 11.556,48 Okt '20 Jan '21 Apr '21 Jul '21

Die rapide Ausbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante des Coronavirus insbesondere in Asien bereitet zunehmend Sorgen. "Mit Covid-19 ist ein Unsicherheitsfaktor zurück auf der Hauptbühne", schrieb Marktexperte Timo Emden von Emden Research.



Das dynamische Infektionsgeschehen rund um die Mutation der sogenannten Delta-Variante lehre Europas Anleger wieder das Fürchten. Die Sorgen bezüglich erneuter Restriktionen könnten den jüngsten Optimismus der Impfstoff-Erfolge zunichtemachen.