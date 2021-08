Biontech-Konkurrent

US-Impfstoffproduzent Moderna erzielt Rekordgewinn

05.08.2021, 15:14 Uhr | fls, dpa-AFX

Eine Fläschchen mit Moderna-Impfstoff: Der Hersteller verdient in der Corona-Pandemie Milliarden. (Quelle: Marcus Brandt/dpa)

Die Aktien der Impfstoffhersteller kannten zuletzt kein Halten mehr, das Geschäft mit dem Coronavirus boomt. Wie sehr zeigen jetzt neue Zahlen des US-Produzenten Moderna.

Dank des hohen Bedarfs an Corona-Impfstoffen hat die US-Biotechfirma Moderna ihren bislang höchsten Quartalsgewinn verbucht. In den drei Monaten bis Ende Juni verdiente das Unternehmen unterm Strich 2,8 Milliarden US-Dollar (2,4 Mrd. Euro), wie es am Donnerstag mitteilte.

Vor einem Jahr hatten hohe Forschungs- und Entwicklungskosten einen Verlust von 117 Millionen Dollar verursacht. Modernas Umsatz stieg von 67 Millionen auf 4,4 Milliarden Dollar.

Moderna 348,00 EUR - Aktuelles Chart Zeitraum 1 Jahr 16:33 Uhr Xetra Moderna Aktie Hoch 348,85 Zwischenwert Hoch / Mittel 283,32 Mittel 217,79 Zwischenwert Mittel / Tief 152,26 Tief 86,73 Jan '21 Apr '21 Jul '21

Moderna ist neben dem deutschen Biotech-Unternehmen Biontech der zweite große Impfstoffhersteller, der auf den neuartigen mRNA-Verfahren setzt. Anders als bei herkömmlichen Totimpfstoffen setzt diese Technik auf bestimmte Botenstoffe, um den Körper gegen das Coronavirus zu immunisieren.

Auch Biontech-Aktie stieg zuletzt stark

Im laufenden Geschäftsjahr rechnet der Impfstoffhersteller auf Basis seiner bereits getroffenen Verkaufsvereinbarungen mit einem Umsatz von rund 20 Milliarden Dollar und hob die bisherige Prognose damit noch einmal etwas an.



BioNTech Sp ADS 329,70 EUR - Aktuelles Chart Zeitraum 1 Jahr 16:34 Uhr Xetra BioNTech Sp ADS Aktie Hoch 334,10 Zwischenwert Hoch / Mittel 267,98 Mittel 201,86 Zwischenwert Mittel / Tief 135,74 Tief 69,62 Jan '21 Apr '21 Jul '21

Obwohl die Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten übertrafen, fiel die Aktie vorbörslich zunächst. Der Kurs war in den vergangenen Tagen allerdings auch kräftig gestiegen und liegt im bisherigen Jahresverlauf mit über 300 Prozent im Plus.

Eine ähnliche Entwicklung hatten zuletzt auch die Aktien von Biontech hingelegt. Auch die Papiere von Pfizer, mit denen Biontech in der Produktion kooperiert stiegen zuletzt stark. Allein die Biontech-Aktie stieg vor der Verkündung der Quartalszahlen am 9. August im Verlauf des Mittwochs in der Spitze um bis zu 22 Prozent.