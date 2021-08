Aktien Wien Schluss: Leicht im Plus - Post, Polytec und Do&Co mit Zahlen

12.08.2021, 18:43 Uhr | dpa-AFX

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag nach einem ruhigen Handel etwas höher geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg um 0,08 Prozent auf 3634,91 Einheiten, nachdem er sich bereits über weite Strecken des Tages nur wenig von der Stelle bewegt hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen überwogen die leicht positiven Vorzeichen. Auf Unternehmensebene stand weiterhin die laufende Berichtsaison im Fokus. Zahlen präsentierten am heimischen Markt die Post, Polytec und Do&Co.

Die teilstaatliche Österreichische Post hat ein sehr starkes erstes Halbjahr 2020 hingelegt. Das Betriebsergebnis (Ebit) verbesserte sich um 114,5 Prozent auf 103,4 Millionen Euro und der Umsatz legte um 28 Prozent auf 1,26 Milliarden Euro zu. Treiber des Geschäftes war der starke Anstieg bei den Paketen, beim Brief gab es ein leichtes Minus. Die Analysten der Erste Group schrieben in einer Einschätzung, dass die Zahlen im Rahmen der vorläufigen Ergebnisse ausgefallen sind. Die Post-Aktie schloss mit plus 0,5 Prozent.

Polytec-Titel gaben deutlich um 4,7 Prozent nach. Der Autozulieferer erzielte im Rahmen der Erwartungen ein deutliches Umsatzplus im zweiten Quartal. Die Rentabilität wurde von der Erste Group schwächer als erwartet eingestuft. Zudem lieferte Polytec für das Gesamtjahr eine Gewinnwarnung für das Betriebsergebnis (EBIT).

Do&Co servierten ein Plus von 4,4 Prozent. Der Caterer konnte seinen Umsatz im ersten Quartal 2021/22 verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um mehr als 200 Prozent auf 102,84 Millionen Euro steigern. Unterm Strich erzielte das Unternehmen einen Gewinn von 1,96 Millionen Euro, nach einem Verlust von 22,15 Millionen Euro im Vergleichszeitraum 2020/21. Der Konzern rechnet für das laufende Geschäftsjahr mindestens mit einer Verdoppelung des Umsatzes, im nächsten Jahr soll das Vorkrisenniveau von 2019 wieder erreicht werden.

Kapsch-TrafficCom-Aktien gewannen 0,1 Prozent auf 15,10 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihre Bewertung für die Papiere des Mautausrüsters von "Hold" auf "Accumulate" hochgenommen. Das Kursziel wurde gleichzeitig von 15,0 auf 17,5 Euro nach oben revidiert. Rosenbauer gaben 0,8 Prozent nach. Der Feuerwehrausrüster wird am morgigen Freitag Geschäftszahlen bekanntgeben. Palfinger gewannen 2,5 Prozent. Telekom Austria verbesserten sich um zwei Prozent.