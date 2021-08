Mega-Reform des Leitindexes

Das bedeutet die große Dax-Revolution

Als Reaktion auf den Wirecard-Skandal wird der deutsche Leitindex aufgestockt: Künftig sind 40 statt bislang 30 Unternehmen dort gelistet. Was Anleger dazu wissen sollten.

Der Deutsche Aktienindex (Dax), der Leitindex, wird im September um zehn Werte erweitert. Dann befinden sich 40 statt bisher 30 Titel im deutschen Leitindex – sie rücken aus dem MDax der mittleren Werte auf, der sich gleichzeitig von 60 auf 50 Werte verkleinert. Es ist die größte Reform in der mehr als 30 Jahre langen Dax-Geschichte.

"Die Nachrücker sind Unternehmen, die sich im MDax bereits profiliert haben", sagt Jürgen Kurz von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW). Daher rechnet er mit einer Frischzellenkur für den Dax.



Aber warum wird der Dax neu geordnet? Was bedeutet das für Privatanleger? Und welche Firmen haben die größten Chancen, in die erste Börsenliga aufgenommen zu werden? t-online beantwortet die wichtigsten Fragen zum neuen Dax 40.

"Am 3. September geben wir die Werte bekannt. Ab dem 20. September gilt dann die Neuzusammensetzung. Der Dax wird dann mehr Werte und mehr Branchen der deutschen Wirtschaft abbilden", sagt Andreas von Brevern, Sprecher der Deutschen Börse.

Hinweise darauf, wer ab September in den Dax aufsteigt, gibt die im August veröffentlichte Dax-Rangliste. Künftig spielt nur noch die Marktkapitalisierung – also der Börsenwert – die entscheidende Rolle, wer in den Dax kommt. Der Börsenumsatz, bisheriges Dax-Auswahlkriterium, entfällt ab September.





Dass Airbus in den Dax aufsteigt, gilt als sicher. Denn das Unternehmen steht bereits seit Jahren mit einem Börsenwert von mehr als 80 Milliarden Euro auf Augenhöhe mit Dax-Firmen, wenn nicht gar deutlich darüber. Bislang scheiterte es daran, dass der Großteil der Aktien in Frankreich gehandelt wird, wo Airbus im Leitindex Cac 40 notiert ist. Da das Kriterium des Börsenumsatzes wegfällt, kann Airbus aufsteigen.

Ebenfalls als sicher gilt der Aufstieg von Zalando , Siemens Healthineers und Symrise . Mit Siemens Healthineers wäre ein weiteres Unternehmen aus der Siemens-Gruppe im Dax. Erst im März stieg Siemens Energy als Abspaltung des Mutterkonzerns auf.

Zittern müssen dagegen der Biotech-Konzern Qiagen, der Immobilienkonzern LEG Immobilien oder der Konsumgüterkonzern Beiersdorf (Nivea). Fakt ist: Viele Unternehmen ziehen in den Dax ein, die bislang wenig in der Öffentlichkeit standen, einige, die auf ihrem Gebiet Weltmarktführer sind.

Die Dax-Neuordnung war länger geplant – beschleunigt wurde sie durch den Wirecard-Skandal, der Schwächen im Regelwerk des Leitindex zutage gebracht hatte. Die Regeln wurden verschärft. So ist etwa ein Dax-Ausschluss nach Ablauf einer Warnfrist möglich, erklärt von Brevern. "Das neue Index-Regelwerk soll die Qualität im Dax erhöhen und an internationale Standards angleichen."

"Es geht darum, zu verhindern, dass reine Luftnummern es bis in den Dax schaffen", so Kurz mit Blick auf Wirecard. "Bereits seit Dezember 2020 müssen potenzielle Dax-Kandidaten zwei Jahre Gewinne ausgewiesen haben." Neben klassischen Geschäftsberichten müssen sie zusätzlich von Wirtschaftsprüfern zertifizierte Quartalsmitteilungen veröffentlichen, erklärt Kurz.

Der Dax habe durch die Neuordnung mehr Gewicht, so Norbert Kuhn vom Deutschen Aktieninstitut. Oder, wie Christian Kahler, Chefanlagestratege bei der DZ Bank, es ausdrückt: "Der Dax wird durch die Reform mehr durchmischt, er wird etwas spritziger. Doch der riesen Wurf ist es nicht", sagte er t-online.



Auch Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte und Strategie bei der Dekabank, sieht das ähnlich. "Der Dax wird seinen grundlegenden Charakter nicht verlieren", sagte er.

Anders der MDax . "Betrachtet man allein den Börsenwert der Unternehmen, wandert rund die Hälfte des MDax in den Dax." Für diese Firmen wäre das eine gute Entwicklung, so der Aktienmarkt-Experte. "Internationale Investoren betrachten häufig nur den Dax als Leitindex. Wenn zehn weitere Firmen jetzt in der ersten Börsenliga spielen, sind sie mehr im Fokus der Anleger."

Aber was bedeutet das für den MDax? "Der MDax als kleiner Dax-Bruder wird endlich seinem Namen als Midcap-Index gerecht", urteilt Schallmayer im Gespräch mit t-online. Midcaps sind mittelgroße börsennotierte Unternehmen.



Ein weiterer Vorteil sei: "Die verbleibenden Titel sind eher gleichgewichtet. Denn ein Unternehmen wie Airbus mit einem Börsenwert von rund 60 Milliarden Euro verzerrte bislang den MDax stark." Der MDax gebe nun ein besseres Abbild von mittelgroßen Unternehmen, so Schallmayer.

Doch es gibt auch kritische Stimmen über die Entwicklung des MDax. "Bislang war es stets so, dass im MDax Aufsteigerfirmen waren, die sich dort entwickelt haben – und dann in den Dax wechselten", sagt Kahler. "Nun werden diese Erfolgsfirmen herausgenommen. Der MDax ist – zumindest für die nächsten 12 bis 24 Monate – der klare Verlierer der Reform." Dann werde er sich wieder erholt haben.

Nein, das ist unwahrscheinlich. "Die jetzige Reform geht in die richtige Richtung. Wir werden sicher auf absehbare Zeit keinen Dax 50 sehen", sagt Joachim Schallmayer. "Das hängt aber auch mit der Unternehmensstruktur in Deutschland zusammen. Es gibt vergleichsweise wenige Aktiengesellschaften. Das liegt vor allem an der fehlenden Aktienkultur und den schlechteren Finanzierungsmöglichkeiten für Firmen."

Als Beispiel nennt er Biontech. "Dass ein Börsenaufsteiger wie Biontech, ein deutsches Unternehmen, das so vielen Menschen Hoffnung brachte, in den USA gelistet ist, ist ein ernst zu nehmendes Signal für den hiesigen Aktienmarkt", sagt Schallmayer. Anlage-Experte Kahler geht noch weiter: "Wir haben in Deutschland einen Börsenstar verschlafen."

Dass man den Dax nachhaltiger gestalten könne, halten beide Aktienmarkt-Experten nicht für nötig. "Anleger haben die breite Auswahl, wenn es um nachhaltige Aktienindizes geht. Wir brauchen keinen grünen Leitindex."

Ohnehin gelte, ergänzt Schallmayer: "Die Unternehmen richten sich mit der Zeit immer nachhaltiger aus. In ein paar Jahren ist der Dax viel grüner."

Erst einmal wenig. Das kommt darauf an, ob Privatanleger in Aktien, Fonds oder ETFs, also Indexfonds, die einen ganzen Aktienindex nachbilden, investieren. Für alle, die in Dax-ETFs ansparen, "bedeutet die Neuordnung, dass sich der Index erweitert und damit eher vielfältiger wird. Für sie gibt es eigentlich keinen Grund, im Depot etwas zu ändern", so Anlegerschützer Kurz.

Diese Anleger könnten sich entspannt zurücklehnen, sagt Kuhn vom Aktieninstitut. "Die Anpassung an die neue Dax-Ordnung wird im September vom Fondsmanager übernommen." Auch beim MDax gilt: Wer in ETFs auf den Index investiert, muss wenig machen, denn die Anpassung geschieht automatisch.

Orientiert man sich mit Einzeltiteln eng am Dax, muss man gegebenenfalls nachjustieren. Kuhn erklärt: "Entweder, sie haben das Geld zur Verfügung und legen dieses in die zehn Aufsteiger an. Oder sie müssen umschichten." Also alte Titel verkaufen und in Neulinge investieren.

"Hat man sich bisher auf den Dax konzentriert und erweitert sein Anlagespektrum jetzt um die zehn Aufsteiger, steigen die Möglichkeiten der Streuung", so Kuhns Einschätzung. Kahler ergänzt: "Anleger sollten sich internationaler aufstellen. Allein auf den Dax zu schauen reicht oftmals nicht aus."