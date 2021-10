DAX-FLASH: Über 15 500 Punkten fehlt der Schwung - Unternehmenszahlen stützen

20.10.2021, 07:11 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch gute US-Unternehmenszahlen und Optimismus im Technologiesektor dürften zur Wochenmitte den Dax zunächst nicht weiter nach oben treiben. Etwas oberhalb von 15 500 Punkten tut sich der deutsche Leitindex derzeit schwer. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start prozentual quasi unverändert mit 15 514 Punkten.

In New York hatten am Vortag positiv aufgenommene Quartalszahlen den Risikoappetit der Investoren wieder größer werden lassen. Es sei ein starker Handelstag gewesen trotz weiter steigender Renditen am Anleihemarkt, hieß es von der Commerzbank. Starke Unternehmensgewinne milderten bislang die Sorge über eine anziehende Inflation und höhere Renditen ab, so die Experten.

Am Vorabend hatte nach US-Börsenschuss der Streaminganbieter Netflix mit seinen Geschäftszahlen für gute Laune gesorgt und auch in Hongkong waren die Investoren optimistisch, dass mit Blick auf die Regulierung im Technologiesektor das Schlimmste vorbei sein könnte.