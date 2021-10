Minus 7 Prozent

Starbucks steigert Gewinn – Aktie bricht trotzdem ein

29.10.2021, 18:22 Uhr | fls, dpa-AFX

Eine Starbucks-Filiale in Hongkong (Archivbild): Das Unternehmen steht in China vor Problemen. (Quelle: imago images)

Trotz guter Quartalszahlen bricht die Aktie von Starbucks ein. Hintergrund dafür sind neue Corona-Einschränkungen im wichtigen Wachstumsmarkt China.

Die US-Kaffeehauskette Starbucks hat Umsatz und Gewinn dank guter Zahlen auf dem Heimatmarkt gesteigert. Gleichzeitig sieht sie sich mit enttäuschenden Verkaufszahlen in China angesichts der Corona-Pandemie konfrontiert, was die Aktie des Unternehmens unter Druck setzte.

Das Unternehmen verbuchte in dem Anfang Oktober zu Ende gegangenen Quartal einen Umsatz von 8,1 Milliarden US-Dollar (knapp sieben Milliarden Euro). Das entspricht einem Anstieg von 31 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum, wie es am Donnerstag hieß. Starbucks machte zudem einen Gewinn von fast 1,8 Milliarden Dollar, das war mehr als viermal so viel wie im Vorjahreszeitraum.

Die Kaffeekette berichtete allerdings von enttäuschenden Zahlen in China. Dort zogen die jüngsten Einschränkungen der Bewegungsfreiheit sowie Hygieneanforderungen weniger Menschen in die Filialen. Der Chef von Starbucks China, Leo Tsoi, sprach jedoch von einem "kurzfristigen" Effekt. "Wir werden uns erholen."



China ist der zweitwichtigste Markt für Starbucks. Die Aktie des Unternehmens brach daraufhin am Freitag um zwischenzeitlich rund 7 Prozent ein.

Starbucks beendete mit dem Quartal Anfang Oktober, bei dem Unternehmen ist es das vierte, auch sein Geschäftsjahr. Auf das Jahr gesehen verbuchte das Unternehmen einen Umsatz von 29,1 Milliarden Dollar (plus 24 Prozent) sowie einen viermal höheren Gewinn von 4,2 Milliarden Dollar.