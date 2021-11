Aktien New York Schluss: Rekordrally der Tech-Werte hält an - Dow unter Druck

19.11.2021, 22:21 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - An der US-Technologiebörse Nasdaq ist die Rekordjagd am Freitag in eine neue Runde gegangen. Sowohl die wichtigsten Tech-Indizes als auch die schwer gewichteten Einzelwerte Alphabet, Apple und Microsoft erreichten im Handelsverlauf Höchststände. Der Leitindex Dow Jones Industrial aber litt unter der Sorge vor einer weiteren Verschärfung der Pandemie, nachdem Österreich angesichts der massiven vierten Corona-Welle die Notbremse gezogen hatte und ab Montag erneut in einen Lockdown gehen wird. Auch in den USA steigen die Infektionszahlen wieder.

Der Dow weitete seine jüngsten Verluste deutlich aus und fiel um 0,75 Prozent auf 35 601,98 Punkte. Auf Wochensicht ergibt sich ein Minus von 1,38 Prozent. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 0,14 auf 4697,96 Punkte nach unten. Der Nasdaq 100 aber legte um 0,55 Prozent auf 16 573,34 Punkte zu. Beim Nasdaq Composite stand ein Plus von 0,40 Prozent zu Buche.