Aktien Frankfurt: Dax steigt über die 14 600-Punkte-Marke

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Pfingstmontag im d├╝nnen Feiertagshandel auf ein Hoch seit Ende M├Ąrz gestiegen. Mit R├╝ckenwind von den Asien- B├Ârse n schaffte es der Leitindex ├╝ber die Marke von 14 600 Punkten, in deren N├Ąhe er seit Anfang April mehrfach wieder nach unten abgedreht war. Am Nachmittag stand er 1,35 Prozent h├Âher bei 14 655,11 Z├Ąhlern. Der MDax legte zeitgleich 1,04 Prozent auf 30 539,00 Punkte zu. Der EuroStoxx 50 gewann 1,7 Prozent.

Als Treiber galten zu Wochenbeginn vor allem nachlassende Corona-Restriktionen in der chinesischen Metropole Peking. Ebenfalls genannt wurden verbesserte Wirtschaftsdaten aus China, wo sich die Stimmung im Dienstleistungssektor im Mai ein wenig aufhellte. Diese Themen sorgten in Fernost bereits f├╝r steigende Kurse. Nach der Wall-Street-Schw├Ąche vom Freitagabend zogen am Montag auch die US-Futures wieder an.