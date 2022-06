EUROSTOXX-FLASH: Leitindex reagiert verschreckt auf Inflationsprognosen der EZB

Die Rekordinflation zwingt die W├Ąhrungsh├╝ter im Euroraum zum Gegensteuern. Im Juli will die EZB erstmals seit elf Jahren die Zinsen wieder anheben, im September k├Ânnte der zweite Zinsschritt folgen.

Dass die W├Ąhrungsh├╝ter allerdings auch ihre Inflationsprognosen kr├Ąftig anhoben, habe die Anleger "auf dem falschen Fu├č erwischt", kommentierte Thomas Altmann vom Verm├Âgensverwalter QC Partners. "Mit einer so deutlichen Anpassung nach oben hin haben die wenigsten gerechnet." Dies dr├╝ckte auf die Kurse an Europas B├Ârsen und sorgte laut Altmann f├╝r einen "Ausverkauf" an den Anleihenm├Ąrkten, wo im Gegenzug die Renditen kr├Ąftig stiegen.