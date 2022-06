Aktien New York: Leiche Verluste nach EZB-Entscheidungen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US- Börse n haben ihre Vortagesverluste etwas ausgeweitet. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab am Donnerstag um 0,49 Prozent auf 32 750,80 Punkte nach. FĂŒr den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,46 Prozent auf 4096,97 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 0,29 Prozent auf 12 578,87 ZĂ€hler.