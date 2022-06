Aktien Wien Schluss: Kursverluste nach EZB-Zinssitzung

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Donnerstag mit klaren Abgaben aus dem Handel gegangen. Der Handelstag stand europaweit ganz im Zeichen der Zinssitzung der EuropĂ€ischen Zentralbank (EZB). WĂ€hrend sich die Anleger vor Bekanntgabe der Zinsentscheidung eher zurĂŒckhielten, weiteten die Börsen ihre Verluste im Laufe des Nachmittags weiter aus.

Die Ratssitzung der EZB brachte die erwarteten Ergebnisse. So wurde seitens der Notenbanker angekĂŒndigt, dass man die Leitzinsen im Euroraum im Juli um 0,25 Prozentpunkte anheben wolle. Der Schritt folgt in Reaktion auf die zuletzt stark gestiegene Inflation und wird die erste Zinsanhebung der EZB seit mehr als einem Jahrzehnt sein.

EZB-PrĂ€sidentin Christine Lagarde stellte zudem in Aussicht, die Negativzinsen bis Ende September zu beenden. Auch die milliardenschweren Netto-AnleihekĂ€ufe werden per 1. Juli eingestellt. Das Ende dieser KĂ€ufe hatte die Notenbank in ihrem lĂ€ngerfristigen geldpolitischen Ausblick zur Voraussetzung fĂŒr eine Zinserhöhung erklĂ€rt.