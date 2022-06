Aktien Frankfurt Ausblick: Vierter schwacher Handelstag für Dax erwartet

Bei einer Zahl von 8,4 Prozent oder h├Âher rechnet er mit einer Flucht aus Risiko ├╝ber alle Anlageklassen hinweg - mit Ausnahme des US-Dollar . Liege die Teuerung "nur" bei h├Âchstens 8,2 Prozent, k├Ânne indes eine Erleichterungsrally einsetzen, weil dann die Zinserwartungen an die Fed sinken, so Halley.

Unter den Einzelwerten d├╝rften vor allem die Aktien von Bayer Aufmerksamkeit auf sich ziehen: Der Agarchemiekonzern gewann einen weiteren Prozess in den USA zu seinem Unkrautvernichtungsmittel Roundup. Die Geschworenen wiesen die Behauptung eines Mannes aus Missouri zur├╝ck, das Mittel habe seinen Krebs verursacht. Positiv sei, dass sich Bayer damit nun in drei aufeinander folgenden F├Ąllen durchgesetzt habe, so Barclays-Analystin Emily Field. Wichtiger sei aber eine in K├╝rze erwartete Entscheidung des obersten US-Gerichts, ob dieses einen Fall im Glyphosat-Rechtsstreit zur Verhandlung annimmt oder nicht. Mit einer Entscheidung hierzu rechnet Analyst Dominic Lunn von der Credit Suisse an diesem Montag, 13. Juni.