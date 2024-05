Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge mit Gewinnen starten. Am Montag hatte er 0,4 Prozent höher auf 18.774,71 Punkten geschlossen. Investoren warteten mit Spannung auf die Veröffentlichung des Inflationsberichts für Deutschland und die Euro-Zone am Mittwoch und Freitag.

An der Wall Street hatte zum Wochenauftakt wegen eines Feiertags kein Handel stattgefunden. Am Dienstag veröffentlicht der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Bewertung der deutschen Wirtschaftslage. Darin werden zahlreiche Empfehlungen an die Ampel-Regierung enthalten sein. Deutschland wächst nach IWF-Prognosen derzeit so langsam wie keine andere große Industrienation.