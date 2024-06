Die Zukunft der Mobilität ist nicht nur elektrisch, sondern auch autonom. Teslas Autopilot bekommt jetzt ein Update – die erhoffte Revolution oder doch nur Show?

Autonomes Fahren, wie Elektropionier Tesla versucht, glauben zu machen, ist der Autopilot bis heute nicht – er ist eher ein Fahrassistenzsystem. Zahlreiche Unfälle mit Kranken- oder Polizeiwagen rief die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) mit Sitz in Washington auf den Plan und forderte Tesla auf, bei zwei Millionen Fahrzeugen die Autopilot-Funktion nachzubessern.

Doch nun wagt Tesla den nächsten Schritt und beabsichtigt, im Sommer dieses Jahres ein selbstfahrendes Robotaxi vorzustellen. Laut Tesla-Chef Elon Musk sollen die Robotaxis vollständig autonom fahren können. Die Robotaxis sollen Teslas fortschrittliches Autopilotensystem „Full Self-Driving“ (FSD) nutzen, das laut Musk „supermenschlich“ gut sein wird.

Während die Anleger euphorisch den Aktienkurs des Unternehmens auf ein neues Hoch treiben, sind Experten skeptisch. Wie riskant ist Teslas Vision vom selbstfahrenden Auto – Revolution oder finanzieller Albtraum?

Robotaxi-Pläne unter 20.000 Dollar

Teslas Vision: Ganz normale Fahrzeuge von Tesla-Kunden sollen in ein öffentliches Robotaxi-Netz integriert werden. Zudem sollen eigenständige Robotaxis die Taxiflotte ergänzen. Tesla will die Herstellungskosten für ein spezielles Robotaxi auf einen Preis unter 20.000 US-Dollar pro Fahrzeug zu senken, was einen erheblichen Wettbewerbsvorteil darstellen würde.

Die Einsparungen basieren unter anderem darauf, dass auf alles verzichtet wird, was zur Ausstattung eines normalen Fahrzeugs notwendig ist: Sämtliche Bedienelemente wie Lenkrad, Gas- und Bremspedal, Scheibenwischer etc. soll das Robotaxi nicht benötigen.

Travis Axelrod, der neue Leiter von Teslas Investor Relations, deutete an, dass ein selbstfahrendes Auto auf einer Plattform der nächsten Generation gebaut werden würde. Tesla will diese Plattform, die billiger sein soll als die derzeitige Technologie, auf den Markt bringen, sobald das Unternehmen seine derzeitige Produktionskapazität erreicht hat – was voraussichtlich bis 2027 der Fall sein werde.

Teurer Fehlschlag für Tesla

Analysten zeigten sich skeptisch und bezweifelten, ob die kühne Vision von Elon Musk tatsächlich die versprochenen revolutionären Veränderungen bringen oder in einem teuren Fehlschlag enden werde, heißt es in einem Bericht auf „qz.com“.

Ryan Brinkman, Analyst für den Automobilsektor bei J.P. Morgan, glaubt nicht, dass diese Taxis in den nächsten Jahren nennenswerte Umsätze generieren werden. Brinkman und sein Team weisen darauf hin, dass der Zeitraum, in dem Tesla mit dem Betrieb von Robotaxis Gewinne erzielen werde, weiter in der Zukunft liege als derzeit vom Markt erwartet.

Große Sicherheitsbedenken

Auch seitens der Aufsichtsbehörden und der Öffentlichkeit werden immer wieder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit selbstfahrender Autos laut. In San Francisco, einem Testgebiet für Robotaxis, gab es Zwischenfälle mit Fahrzeugen von Cruise und Waymo, die zu Unfällen und vorübergehenden Betriebseinstellungen führten.

Waymo, das aus dem Roboterwagen-Programm von Google entstanden ist, hat nach einem Zwischenfall im Mai mit einem fahrerlosen Wagen ohne Passagiere an Bord einen Strommast gerammt. Daraufhin erfolgte ein Software-Update, das der NHTSA als freiwillige Rückrufaktion gemeldet wurde. Es handelte sich dabei bereits um den zweiten Rückruf in diesem Jahr.

Robotaxis von Waymo sind in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona sowie in San Francisco und Los Angeles in Kalifornien unterwegs. Sie dürfen komplett ohne Menschen am Steuer fahren, während Tesla-Fahrzeuge des Typs Model S mit dem Autopilot-System nicht ohne Fahrer unterwegs sein dürfen. Die Autopilot-Funktion erfordert die ständige Überwachung und Bereitschaft des Fahrers zum Eingreifen.

Tesla-Kursziel: 2.600 US-Dollar?