Die Deutsche Telekom will im Bereich der Kryptowährungen weiter wachsen. Auf einer Fachkonferenz in Prag machte ein Experte Andeutungen.

Einer der führenden digitalen Telekommunikationsanbieter in Deutschland, die Deutsche Telekom, will sich im Krypto-Mining engagieren. Das kündigte ein Vertreter des Unternehmens am vergangenen Freitag auf der Kryptowährungskonferenz BTC Prague in Prag an, heißt es in einem Bericht auf "golem.de".