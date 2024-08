Am 29. April 2004 war es so weit: Das kalifornische Unternehmen Google kündigte seinen Gang an die Börse an. Zu diesem Zeitpunkt konnte niemand ahnen, dass Google eines Tages zu einem der weltweit größten Technologieunternehmen gehören würde. Heute rangiert der Mutterkonzern von Google Alphabet mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Milliarden Euro (etwa 2 Billionen US-Dollar) auf Platz fünf hinter Apple, Microsoft, Nvidia und Amazon.