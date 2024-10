Welches Echo so ein Anteilsverkauf mit sich bringt und welche Folgen, das erlebt die Regierung gerade beim Anteilsverkauf der Commerzbank. Seit hier massive Fusionsbestrebungen in Gang sind und sich die UniCredit aus Italien in Stellung gebracht hat, eventuell die Commerzbank übernehmen zu wollen, musste der Bund herbe Kritik einstecken. Und dürfte beim Verkauf weiterer Aktienpakete doppelt vorsichtig agieren.

DHL Group International erfolgreich

Wo es zu Hause schwer ist, richtet sich der Blick nach außen. Die neue Strategie der DHL Group hat die internationalen Märkte im Fokus: Bis 2030 sollen die Umsätze 50 Prozent höher liegen als 2023. Damals standen 81,8 Milliarden Euro in der Bilanz. Das ist ambitioniert. Aber: Von 2013 bis heute ist der DHL, die damals noch Deutsche Post DHL hieß, ein solcher Umsatzsprung schon einmal gelungen.

Dafür, dass es dieses Mal machbar ist, spricht: Im Ausland ist die Marke DHL bekannt, während die Konkurrenten FedEx und UPS gerade Federn lassen. Das Geschäft mit Fracht läuft international gut. Mit einer konjunkturellen Belebung könnte auch das Express-Geschäft, das für ein Viertel des Umsatzes verantwortlich ist, wieder Fahrt aufnehmen. Im Bereich E-Commerce steckt Potenzial, auch wenn der Konkurrent Amazon Logistics immer stärker wird.

Schließlich sind neue Geschäftsfelder denkbar: So möchte die DHL-Group künftig im Pharma-Geschäft mitmischen, wo es immer stärker darum geht, Temperatur-sensitive Produkte zu liefern. Und in Regionen, die stark wachsen, wie in Afrika oder Asien.

Logistik-Aktien sind gerade keine Börsenstars

Insgesamt ist die Bilanz der Logistikkonzerne an der Börse durchwachsen. FedEx erreichte in diesem Jahr immerhin ein Plus von gut drei Prozent. UPS ist aber in ähnlich schwierigem Börsenwasser unterwegs wie die Post-Aktie. Kleiner Trost: Zuletzt bekamen Post-Aktionäre 1,85 Euro Dividende pro Aktie. Von 2004 an (44 Cent) immerhin eine Vervierfachung.