Ingenieure in einem Flugmotorenwerk (Symbolbild): Ostdeutsche Unternehmen blicken laut einer Umfrage pessimistisch in die Zukunft. (Quelle: Robert Schlesinger/dpa-Zentralbild/dpa/dpa)

Potenzial im Bereich Öko-Strom

Für das sogenannte Transformationsbarometer 2025 wurden zwischen Anfang März und Ende April 1500 privatwirtschaftliche Entscheiderinnen und Entscheider in Unternehmen in Ostdeutschland mit mindestens zehn Beschäftigten befragt. Seit der ersten Befragung 2022 wird Ostdeutschland kontinuierlich ein hohes Wirtschaftspotenzial bescheinigt. In diesem Jahr gaben das 56 Prozent an.