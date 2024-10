1,5 Milliarden Euro für eigene Aktien

Wird das Angebot an Aktien knapper, steigt im Allgemeinen der Aktienkurs. Es ist das klassische Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage. Für die Allianz heißt das: Seit Jahresbeginn steht ein Plus von 23 Prozent auf dem Kurszettel. Derzeit pendelt der Aktienkurs um die 300 Euro. Das ist so viel wie seit 23 Jahren nicht.

Aktienrückkäufe haben viele Gründe

Einmal geht es darum, überschüssige Liquidität zu nutzen, wenn Anlagealternativen rar sind und auch keine weiteren Investitionen anstehen. Dazu kommt: Je weniger Aktien es frei verfügbar an der Börse gibt, umso schwerer wird es für andere Unternehmen, eine Übernahme anzustrengen. Mit Rückkäufen baut man sich also eine Art Schutzwall gegen Übernahmen.

Rückkäufe sind nicht unumstritten

Spendable Dividenden-Zahlerin seit Jahrzehnten

Zugleich gehört sie zu den spendabelsten Dividenden-Zahlern in Deutschland seit Jahrzehnten: Für das vergangene Jahr hat die Allianz eine Gewinnbeteiligung von 13,80 Euro pro Aktie ausgeschüttet. Das ist fast zehnmal so viel wie zur Jahrtausendwende. Eine Aktie "nur" wegen der Dividende zu kaufen, greift ehrlicherweise zu kurz. Doch in Deutschland sind Versicherer und Automobilhersteller seit Jahren verlässliche Zahler, sorgen bei Aktionären also für ein willkommenes Zusatzeinkommen.