Konsum zurückhaltend – Fed zögert mit Zinssenkungen

Zölle verteuern jedoch nicht nur Produkte für die Industrie. Sie schmälern im Endeffekt auch die Kaufkraft der Verbraucher. Und ohne Konsum kein Wachstum. Gleichzeitig verhindern steigende Preise schnelle Zinssenkungen. Fed-Chef Jerome Powell sagte am Freitag: "Ich will noch mehr Klarheit über die Auswirkungen der Trump-Zölle auf Wachstum und Inflation, die größer sein könnten, als vielleicht bisher angenommen." Er deutete an, dass es auf der Sitzung am 7. Mai keine Zinssenkung geben werde.

Im schlimmsten Fall droht den USA eine Stagflation – ein Szenario, in dem das Wirtschaftswachstum stagniert, während die Inflation weiter steigt. Besonders hart trifft es Kanada und Mexiko, die sehr wahrscheinlich in eine Rezession abgleiten werden.

Für die Börse sind das keine guten Vorzeichen. Sollten die Kurse weiter fallen, wird das die US-Konsumlaune zusätzlich belasten, denn die meisten Amerikaner sorgen mit Aktien für die Rente vor. Schmelzen die Depots, schnallt man den Gürtel enger.

Angstniveau erreicht neue Höhen

CNN misst mit dem Fear-and-Greed-Index die Marktstimmung anhand objektiver Kriterien wie Kursmomentum und Nachfrage nach sicheren Anleihen. Derzeit liegt der Index bei 22 Punkten und signalisiert damit extreme Angst. "Ein solcher Wert sei zwar kein Garant für eine unmittelbare Umkehr", sagt David Bienbeck vom Vermögensverwalter Albrech & Cie, "doch in einigen Monaten könnte man rückblickend feststellen, dass die US-Aktienmärkte im Frühjahr 2025 das Tief der Korrektur hinter sich gelassen haben."

Ein Hoffnungsschimmer: Laut der "American Association of Individual Investors" erwarten derzeit 60 Prozent der Privatanleger weiter fallende Kurse. "Das sind doppelt so viele wie üblich", erklärt Bienbeck. Dieser Pessimismus liege drei Standardabweichungen über dem Durchschnitt. In der Vergangenheit stieg der S&P 500 in solchen Phasen innerhalb von sechs bis zwölf Monaten durchschnittlich um 26 bis 35 Prozent.

Ruhe bewahren lohnt sich

Mirko Kohlbrecher, Investmentstratege bei Spiekermann & Co AG, rät: "Was Sie unbedingt vermeiden sollten, ist voreiliges oder panikartiges Verkaufen." Die Geschichte zeige, dass solche Phasen dazugehören. Das letzte markante Tief am globalen Aktienmarkt lag im Oktober 2022. Seither bewegen sich die Kurse nach dem Muster "höheres Tief, höheres Hoch".