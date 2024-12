Anlegerschützer wollen Varta-Sanierung vor Gericht stoppen

Aktualisiert am 20.12.2024 - 12:09 Uhr

Der Batteriehersteller Varta ist in der Krise, Aktionäre müssen sich auf den Verlust ihres Geldes einstellen. Die Anlegergemeinschaft SdK zieht gegen das Gesetz zu Felde, das dies möglich macht.

Die Anlegergemeinschaft SdK will den Sanierungsplan für den Batteriehersteller Varta vor dem Bundesverfassungsgericht stoppen. Grund ist die im Zuge der Restrukturierung vorgesehene Herabsetzung des Grundkapitals auf null, die für die freien Aktionäre den vollständigen Verlust ihres Geldes bedeuten würde. Das kündigt die SdK bei der Präsentation der Neuaufgabe des alljährlichen "Schwarzbuchs Börse" an. Varta-Vorstandschef Michael Ostermann verteidigte das Restrukturierungsverfahren.

Vorwurf: Restrukturierungsgesetz führt zu Enteignung der Aktionäre

Varta-Vorstandschef: Ohne Restrukturierung wäre das Unternehmen gefährdet

Zweite Beschwerde geht an das Amtsgericht Stuttgart

Das Gesetz biete "hohes Missbrauchspotenzial", kritisierte Kienle. "Für die freien Aktionäre ist die Durchführung des Verfahrens in der Regel mit einem Totalverlust verbunden." Die SdK will auf zwei gerichtlichen Ebenen gegen den Varta-Restrukturierungsplan vorgehen: Neben der erweiterten Verfassungsbeschwerde will die SdK beim Amtsgericht Stuttgart sofortige Beschwerde gegen die gerichtliche Bestätigung des Restrukturierungsplans einlegen.