Konkurrenz aus Indien Wie Novo Nordisk seine Marktmacht verteidigen will

Von Leon Bensch 29.07.2025 - 14:44 Uhr

Gebäude des Pharmakonzerns Novo Nordisk: Der indische Pharmahersteller Dr. Reddy's fordert mit einer Abnehmmittelkopie Novo Nordisk heraus.

Dr. Reddy's greift den dänischen Weltmarktführer mit einer Abnehmmittelkopie an. Dieser reagiert mit Gegenwehr – juristisch und strategisch. Kann Novo Nordisk seine Marktmacht verteidigen?

Lange galt Novo Nordisk als nahezu unantastbar: Mit Medikamenten wie Wegovy und Ozempic hat sich der dänische Pharmakonzern eine marktbeherrschende Stellung im boomenden Geschäft mit Abnehmpräparaten erarbeitet. Doch diese Vormachtstellung könnte nun ins Wanken geraten – und zwar ausgerechnet durch einen indischen Wettbewerber.

Dr. Reddy's Laboratories, ein global aktiver Generikahersteller mit Sitz in Hyderabad, will 2026 eine nachgeahmte Version von Novo Nordisks Wirkstoff Semaglutid auf den Markt bringen – jenem Mittel, dem Wegovy und Ozempic ihren Erfolg verdanken. Die Einführung sei in 87 Ländern geplant, sagte Firmenchef Erez Israeli am vergangenen Mittwoch.

Zudem kämpft Novo Nordisk mit trüben Marktaussichten. Der Konzern revidierte seine Wachstumsprognose für 2025, worauf der Aktienkurs an der Börse um 22 Prozent einbrach. Allerdings bereitet sich das Unternehmen auf die neue Konkurrenz vor – mit juristischen Mitteln sowie einer starken Pipeline an neuen Wirkstoffen und Innovationen.

Die zentrale Frage lautet: Kann der Marktführer seine Spitzenposition trotz schwieriger Marktbedingungen, Patentabläufen und wachsendem Preisdruck behaupten?

Dr. Reddy's greift an – mit einer Kopie von Semaglutid

Mit einem Jahresumsatz von 335 Milliarden indischen Rupien (umgerechnet 3,32 Milliarden Euro) zählt Dr. Reddy's Laboratories zu den größten Pharmaunternehmen Indiens und ist weltweit tätig. Das Unternehmen hat sich auf die Herstellung von Generika und Biosimilars spezialisiert, also auf kostengünstige Nachahmerpräparate.

Einige der prominentesten Generika von Dr. Reddy's sind:

Omeprazol – früher als Original unter Marken wie Losec bekannt, jetzt als Generikum in großem Umfang verkauft.

– früher als Original unter Marken wie Losec bekannt, jetzt als Generikum in großem Umfang verkauft. Simvastatin – ein cholesterinsenkender Wirkstoff, einst patentgeschützt als Zocor, heute als Generika-Version verfügbar.

– ein cholesterinsenkender Wirkstoff, einst patentgeschützt als Zocor, heute als Generika-Version verfügbar. Gabapentin – ein häufig eingesetztes Generikum gegen neuropathische Schmerzen und Epilepsie.

– ein häufig eingesetztes Generikum gegen neuropathische Schmerzen und Epilepsie. Atorvastatin – Generikum des bekannten Lipid-Senkers Lipitor.

– Generikum des bekannten Lipid-Senkers Lipitor. Clopidogrel – ein Thrombozytenaggregationshemmer, generisch erhältlich.

– ein Thrombozytenaggregationshemmer, generisch erhältlich. Rivaroxaban, Quetiapin, Dapagliflozin, Nilotinib – ebenfalls typische Generika-Wirkstoffe im Angebot

Die Strategie von Dr. Reddy's ist klar: Sobald der Patentschutz in einem Land ausläuft, sollen Generika schnell verfügbar sein – zu einem deutlich günstigeren Preis.

In Indien endet der Schutz von Wegovy und Ozempic des Herstellers Novo Nordisk bereits 2026. Auch in anderen Schwellenländern endet das Patent früher als in Europa oder den USA. Dort versucht das dänische Unternehmen, den Patentschutz mit sogenannten Sekundärpatenten bis 2031 zu verlängern – ein rechtlich umstrittenes Vorgehen, das auch als "Evergreening" bezeichnet wird.

Dr. Reddy's und andere indische Hersteller fechten diese Praxis vor Gericht an. In einem laufenden Verfahren am Delhi High Court hat Novo Nordisk bereits eine einstweilige Verfügung erwirkt: Dr. Reddy's darf das Präparat derzeit nur herstellen, aber nicht auf dem indischen Markt verkaufen. Der nächste Verhandlungstermin ist für August 2025 angesetzt.

Unabhängig vom Ausgang des Verfahrens plant Dr. Reddy's jedoch, Semaglutid-Generika für den Export in Länder ohne aktiven Patentschutz zu produzieren. Mit diesem Vorgehen setzt das Unternehmen Novo Nordisk gezielt unter Druck.

Denn: Sobald Generika auf den Markt kommen, sinken Preise und Margen. Die Marktanteile verschieben sich schnell zugunsten desjenigen Wettbewerbers, der günstiger produzieren kann. Das gilt vor allem für Länder mit großem Versorgungsbedarf und niedriger Kaufkraft.

Zudem ist Dr. Reddy's mit über 300 verschiedenen Produkten, mehr als 200 hochwertigen Generika und einem Jahresgewinn von 85 Milliarden indischen Rupien (rund 845 Millionen Euro) nicht irgendein Nischenplayer, sondern für alle Hersteller von Abnehmpräparaten ein ernst zu nehmender Konkurrent.

Wie Novo Nordisk seine Marktführerschaft verteidigen will

Novo Nordisk gerät durch die Offensive von Dr. Reddy's und anderen Generikaherstellern unter Zugzwang. Es reagiert darauf mit einer Mehrsäulenstrategie. Das Unternehmen, das laut Analysen von IQVIA und Bloomberg bei GLP-1-basierten Adipositas-Medikamenten einen Weltmarktanteil von über 50 Prozent erreicht, setzt einerseits auf juristische Verteidigung und regionale Patentsicherung. Andererseits soll eine Liste mit neu entwickelten Medikamenten die Marktposition langfristig absichern.

GLP-1 steht für Glucagon-like Peptide-1. Es ist ein Hormon, das im Darm produziert wird und eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Blutzuckerspiegels und der Appetitkontrolle spielt.

Ein zentrales Element der Strategie ist dabei die Verteidigung bestehender Sekundärpatente. In vielen Industrieländern – etwa den USA und der EU – besitzt Novo Nordisk ergänzende Schutzrechte, die über den ursprünglichen Patentschutz hinausgehen und eine Vermarktung von Generika bis mindestens 2031 verhindern sollen.