Ein Name, der in diesem Zusammenhang aktuell hohe Wellen schlägt: Deepseek. Das neue chinesische Sprachmodell wird als ernste Herausforderung für die Vorherrschaft der USA im KI-Bereich betrachtet und bedroht die Dominanz US-amerikanischer Unternehmen. Der am 10. Januar eingeführte KI-Assistent überholte am Montag den Rivalen ChatGPT als die am besten bewertete kostenlose Software-Anwendung in Apples App Store in den USA.