Eine Geschichte von Hoffnung, Gier, Blindheit – und von der eisigen Kälte eines Systems, das Opfer vergisst, sobald das Interesse der Öffentlichkeit erlahmt.

Genau fünf Jahre ist es her. Juni 2020: Die Sonne steht über Aschheim nahe München, als bei der Wirecard AG die Lichter ausgehen. Nur Stunden zuvor war das Unternehmen noch ein gefeierter Tech-Champion, ein Hoffnungsträger der deutschen Digitalwirtschaft. Dann läuft die Meldung über den Newsticker, die alles zum Einsturz bringt: 1,9 Milliarden Euro – verschwunden.

Was folgt: ein flüchtiger Manager mit Verbindungen zum russischen Geheimdienst. Ein schweigender CEO, der bis heute in U-Haft sitzt und seine Unschuld beteuert. Ein Netzwerk aus Wirtschaftsprüfern, Lobbyisten, Aufsehern und Politikern, das jahrelang wegsah – oder mitmachte. Und mittendrin: Tausende Kleinanleger, betrogene Investoren, Pensionskassen, Familien mit Ersparnissen in Fonds, die Wirecard-Aktien hielten.

Sie sind die wahren Opfer dieses Wirtschaftsskandals.

Während sich Medien, Justiz und Politik jahrelang mit Tätern, Mitwissern und einem flüchtigen Phantom beschäftigten, verschwanden die Betroffenen aus dem Fokus. Entschädigung? Fehlanzeige. Gerechtigkeit? Ferner denn je. Die Verantwortlichen schweigen, und ein Kapitel deutscher Wirtschaftsgeschichte bleibt bis heute unaufgeklärt.

Absturz in Zeitlupe: Das Kartenhaus fällt zusammen

Am 18. Juni 2020, 8.15 Uhr, erreicht die Ad-hoc-Meldung die Systeme der Deutschen Börse. Der Wortlaut ist nüchtern, fast harmlos. Und doch ist es der Todesstoß für Wirecard.

"Der Jahresabschluss 2019 kann nicht testiert werden."

Es fehlen Nachweise über Treuhandkonten in Höhe von 1,9 Milliarden Euro – angeblich geparkt bei zwei philippinischen Banken. Doch dort weiß man von nichts.

Noch vier Tage zuvor hatte CEO Markus Braun Investoren versichert, alles sei in Ordnung. Jetzt bricht das Lügengebäude in sich zusammen – nicht mit einem Knall, sondern peu à peu. Erst das fehlende Testat der Wirtschaftsprüfer Ernst & Young. Dann die Mitteilung der philippinischen Zentralbank, dass die besagten Milliarden nie im Land waren. Und schließlich, am 25. Juni, der Insolvenzantrag. Erstmals kollabierte ein Dax-Konzern wegen Betrugs.

Die Aktie stürzt ins Bodenlose. Von einst über 190 Euro steht sie zuletzt bei 0,0172 Euro. Milliarden an Börsenwert lösen sich innerhalb weniger Tage in Luft auf. Für viele Anleger bleibt nicht einmal Trost – nur Scham, weil sie von einer Handvoll Hochstaplern und Kriminellen vorsätzlich betrogen wurden. Die Altersvorsorge, das Studium der Kinder, die Eigentumswohnung: in wenigen Tagen ausgelöscht.

Die Opfer haben 4 Milliarden Euro verloren

Die Geschädigten: zum Beispiel Michael S., 56 Jahre, aus Baden-Württemberg. Er hatte Aktien im Wert von 175.000 Euro erworben, weil er an das Wachstumspotenzial von Wirecard glaubte. Nach der Insolvenz verlor er sein gesamtes Investment und kämpft seitdem um Schadenersatz vor Gericht. Der Verlust hat seine Altersvorsorge massiv beeinträchtigt. Er fühlt sich von den Aufsichtsbehörden im Stich gelassen.

Petra L., 48 Jahre, aus Bayern. Sie investierte 10.000 Euro in Wirecard-Aktien, die sie für die Ausbildung ihrer Tochter zurückgelegt hatte. Nach dem Skandal war das Geld verloren, und sie musste einen Studienkredit für ihre Tochter aufnehmen. Sie engagiert sich nun in einer Anlegerinitiative, um auf die Missstände aufmerksam zu machen.