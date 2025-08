Wie groß ist die Gefahr für Aktionäre?

Derzeit ist unklar, wie hoch die geforderte Summe ausfallen wird. Die Klage gegen booking.com befindet sich noch in der Registrierungsphase, bis zum 29. August können sich weitere Hotels anschließen. Die beteiligten Verbände sprechen allerdings von "hohen Millionenbeträgen". Da es um mögliche Schäden über einen Zeitraum von 20 Jahren geht, ist eine solch hohe Forderung nicht ausgeschlossen.

Dies spiegelt sich auch in der Reaktion der Anleger an den Börsen wider. Bisher reagierten die Märkte gelassen. Dies deutet darauf hin, dass viele Anleger die Klage als begrenztes Risiko einschätzen – insbesondere im Verhältnis zur starken Marktstellung und den soliden Finanzen des Unternehmens.

Riskanter Rechtsstreit oder lohnende Gelegenheit?

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von rund 33 bis 36 spiegelt der Markt die hohen Erwartungen an weiteres Gewinnwachstum wider. Einige Analysten sehen sogar Spielraum für deutlich höhere Bewertungen. Verkaufsbewertungen gibt es derzeit nicht.

Diese Einschätzungen stützen sich nicht nur auf die stabile Ertragslage und hohe Liquidität des Unternehmens. Vielmehr trauen viele Marktbeobachter Booking auch künftig starkes Wachstum zu – hauptsächlich durch technologische Innovationen. So gilt booking.com als Vorreiter bei der Integration von Künstlicher Intelligenz in die Reiseplanung.

Die Entwicklung von KI-Reiseplanern (wie „Agentic AI”), die auf Basis persönlicher Vorlieben und Echtzeitdaten individuelle Reisevorschläge erstellen, könnte dem Unternehmen zusätzliche Wettbewerbsvorteile verschaffen. Große Investmenthäuser wie die Bank of America sehen darin ein erhebliches Potenzial und zählen Booking zu den möglichen Gewinnern in diesem Segment. Damit könnte sich das Unternehmen auch gegen neue Wettbewerber behaupten, die versuchen, mit innovativen Modellen in den Markt vorzudringen.