Europäische Banken haben in den letzten Monaten an der Börse besser abgeschnitten als ihre US-Rivalen. Das hat Gründe. Ist dieser Vorsprung zu halten?

Als Donald Trump im Januar zum zweiten Mal US-Präsident wurde, horchte der europäische Bankensektor auf. Die Sorge war groß, dass er erneut die Regulierung für US-Banken abschwächen und dies Banken in der EU und auch in Deutschland benachteiligen könnte. Die Sorge ist nicht unbegründet.

Als Trump das letzte Mal, 2018, die Auflagen für kleinere US-Banken lockerte – Stresstests und hohe Liquiditätsvorgaben galten für Institute nunmehr erst ab einer Bilanzsumme von 250 Milliarden US-Dollar statt zuvor 50 Milliarden – gingen drei Regionalbanken pleite. Kunden stürmten aus Angst um ihre Einlagen die Banken. Es herrschte Angst vor einer Finanzkrise 2.0, die nach Europa überschwappen könnte. So weit kam es am Ende zum Glück nicht.

Nun, in seiner zweiten Amtszeit, hat Donald Trump – zur Erleichterung der Europäer – bisher keine Lockerungen der Vorschriften für den amerikanischen Bankensektor vorgeschlagen. Trump hat andere Baustellen. Und so stehen Europas Banken mehrheitlich aktuell an der Börse sehr gut da. Ihre Rally setzt sich auch unter Trump 2.0 fort.

Europas Banken sind Börsenstars

Allein in diesem Jahr haben Institute wie die spanische Santander um 73 Prozent, die italienische Unicredit um 64 Prozent und die Deutsche Bank um 72 Prozent zugelegt. Indessen gewannen JP Morgan in den USA und die Bank of America in diesem Jahr an der Börse lediglich 24 beziehungsweise 10 Prozent. Um nicht zu kurz zu greifen, schauen wir noch auf die Börsenentwicklung über drei Jahre. Hier erreicht die Santander 217 Prozent Plus, die Unicredit 560, die Deutsche Bank 230, JP Morgan 160 und die Bank of America 43 Prozent.

Sicher, es gab auch einige unternehmensspezifische Gründe hierfür. Doch im Wesentlichen sind europäische Banken Nutznießer einiger positiver Entwicklungen.

Starkes Kredit- und Einlagengeschäft

Als die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen ab 2022 zur Inflationsbekämpfung angehoben hatte, verdienten Banken im Euroraum wieder mehr mit klassischen Geschäften wie Krediten und Einlagen. Denn darin sind viele Institute stark positioniert. Die Zinsmarge – also die Spanne zwischen dem, was eine Bank für Einlagen ihrer Kunden bezahlt und für Kredite verlangen kann, war gestiegen. Die US-Notenbank hatte auch die Zinsen erhöht, sogar schon früher als die EZB (März 2022 versus Juli 2022), aber auch früher mit Senkungen begonnen, nämlich im September 2024, und die EZB erst im Dezember 2024.