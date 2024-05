Manchmal ist es großer Zufall, wenn Meldungen am Aktienmarkt zeitgleich eintrudeln und sie perfekt zusammenpassen. Am zweiten Dienstag im Mai dieses Jahr war so ein Fall. Bayer meldete seine Zahlen für das erste Quartal und verkündete, was vom einstmals hoch angesehenen Pharmakonzern noch übrig ist. Zur selben Zeit gab Delivery Hero bekannt, dass sie ihr Liefergeschäft Foodpanda in Taiwan an Uber veräußern und damit noch mal 950 Millionen US-Dollar in bar erzielen. Beide Nachrichten passten deshalb so gut zusammen, weil in absoluten Kurszahlen die Entwicklung von Bayer und Delivery Hero sehr ähnlich ist.