Wegen eines Unkrautvernichtungsmittels steht der deutsche Pharmariese Bayer in den USA vor Gericht. Nun hat der Konzern dort eine weitere Niederlage erlitten.

Der deutsche Chemie- und Pharmakonzern Bayer steht in den USA seit einiger Zeit wegen des Unkrautvernichtungsmittels Roundup vor Gericht. Das Mittel, das den Wirkstoff Glyphosat enthält, steht im Verdacht krebserregend zu sein. Bayer sieht sich daher zahlreichen Klagen von Verbrauchern ausgesetzt.

Nun hat ein weiteres US-Gericht entschieden, dass diese Klagen zulässig sind. Das 11. Berufungsgericht in Atlanta entschied am Montag, dass Bayer nicht vor den Klagen im Zusammenhang mit Glyphosat geschützt ist. In dem spezifischen Fall hatte ein Arzt aus Georgia das deutsche Unternehmen verklagt; der Mann behauptet, dass das Mittel bei ihm Krebs ausgelöst habe.