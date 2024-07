"Deutschland kann schon froh sein, dass mit SAP auf Platz 48 im Börsenwert-Ranking wenigstens ein deutscher Konzern auftaucht, knapp vor Novartis , Roche und Pepsi", rechnet der Broker RoboMarkets in einer Erhebung aus. Natürlich ist SAP damit auch der wertvollste börsennotierte Konzern in Deutschland.

Ohne Nvidia keine KI-Systeme

Man muss die Geschichte von Nvidia in Zahlen vor Augen haben. Noch vor wenigen Jahren war der heutige Börsenwert-Champion nur Tech-Enthusiasten ein Begriff. "Wer vor zehn Jahren 1.000 Euro in die Aktie investierte, freut sich heute über 360.000 Euro", so die Experten vom Lynx-Broker in einer Berechnung.