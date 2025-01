Zinsen stören dann doch

Dr. Thomas Gitzel von der VP Bank ordnet die neue Lage so ein: Selbst mit der Zinssenkung im Dezember habe sich Jerome Powell schon schwergetan. "Die Fed sieht sich annähernd am Ende des geldpolitischen Lockerungskurses und rammt klare Pflöcke ein: Deutliche Zinssenkungen wird es nicht geben, hierfür ist die US-Wirtschaft nach Ansicht der Fed zu stark." Ein Risiko blieben auch die Zölle von Donald Trump .

Die Folgen dieser Haltung können Anleger auch an den Renditen für zehnjährige US-Staatsanleihen ablesen. Diese sind auf 4,6 Prozent angestiegen und damit wieder etwa so hoch wie in der Spitze im April 2024. Mögliche Zinssenkungen sind also eingepreist. (Erwarten die Marktteilnehmer sinkende Zinsen, steigen die Renditen von Staatsanleihen, Anm. der Red.)