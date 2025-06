Mit dem erstmaligen Sprung über die 24.000er-Marke hat der Deutsche Aktienindex Dax sein 25. Rekordhoch im laufenden Jahr erreicht – ein kraftvolles Signal der Stärke, zumindest auf den ersten Blick. Denn die Umsätze am Aktienmarkt sind mittlerweile sehr dünn, der Rekord steht auf wackligen Beinen.

"Das Handelsvolumen im Leitindex ist auf das niedrigste Niveau seit Januar gesunken – ein Zeitraum, der traditionell von saisonalen Effekten wie der Weihnachtspause geprägt ist", merken die Experten der Börse München an. Ein derart schwaches Volumen bei neuen Höchstständen deutet auf ein fragiles Markt-Fundament hin und spricht eher für eine technische Rallye als für eine breite fundamentale Überzeugung.

Der 25-Prozent-Rekord

"Im Durchschnitt liegen die Blue Chips rund 40 Prozent unter ihrer jeweiligen Bestmarke. Besonders ernüchternd fällt die Bilanz bei der Commerzbank mit einem Minus von 90 Prozent aus, gefolgt von Bayer und der Deutschen Bank", so die Daten vom Smartbroker. Kein Wunder also, dass bei einigen Titeln der Gipfel bereits weit zurückliegt: "Bei der Deutschen Telekom, der Commerzbank, Allianz , Infineon und Qiagen stammt das Rekordhoch noch aus dem Jahr 2000 – Mercedes-Benz-Aktionäre warten sogar seit 1998 auf ein neues Hoch", ordnet Vanyo Walter vom Broker Robomarkets ein.

Dass der Dax dennoch weiter aufwärts strebt, liegt an der starken Performance einiger Indexschwergewichte wie SAP , Siemens und Münchener Rück. Dazu gibt man sich mit Blick auf die Amerikaner wieder entspannt.

Daniel Saurenz ist Finanzjournalist, Börsianer aus Leidenschaft und Gründer von Feingold Research.

US-Wirtschaft läuft

Steve Chiavarone von Federated Hermes glaubt, dass "die aktuelle Regierung ihre Strategie von 2017 umgekehrt hat: Dieses Mal beginnt sie mit Zöllen und Ausgabenkürzungen statt mit Konjunkturmaßnahmen, um eine Überhitzung der bereits starken Wirtschaft zu vermeiden. Mit nachlassenden Zollunsicherheiten und neuen fiskalpolitischen Maßnahmen erwarten wir ein günstigeres Wachstumsumfeld in der zweiten Jahreshälfte", so der Experte.

Leicht steigene Kurse in der SAP-Aktie

MAGA im zweiten Halbjahr?

Spannend wird nun, wie die internationalen Anleger Technologietitel aus den USA in den kommenden Monaten bewerten. "Während der Dax Rekorde liefert, liegt Apple beispielsweise mit 22 Prozent im Minus seit Jahresbeginn und damit auf Level von Tesla", so Thomas Soltau von Smartbroker. Unter den "Magischen Sieben" aus den USA können per Saldo 2025 nur Meta und Microsoft einigermaßen überzeugen.