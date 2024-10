Ein t-online-Leser fragte nun: Was könnte ein solcher "triftiger" Grund sein? Wann kann also der Vermieter ein Balkonkraftwerk weiterhin verbieten?

Name*

Ihre Frage an uns

Haben Sie auch eine Frage an unsere Experten?

Gefährdete Bausubstanz als Ablehnungsgrund

"Eine mögliche rein optische bzw. ästhetische Beeinträchtigung dürfte in aller Regel keinen Widerspruch des Vermieters mehr rechtfertigen", erläutert Philipp Hammerich, Rechtsanwalt und Mitgründer der Verbraucherrechtskanzlei Rightmart auf Nachfrage von t-online. "Dies wäre nur in absoluten Ausnahmefällen denkbar, etwa bei historischen oder denkmalgeschützten Fassaden."

Versicherungsnachweis sinnvoll

"Unter Umständen kann der Vermieter auch die Vorlage eines Versicherungsnachweises verlangen, der üblicherweise vom Hersteller abgegeben wird. Ein solcher ist auch sinnvoll, da die Verantwortung für den ordnungsgemäßen Betrieb der Mieter trägt", so der Rechtsanwalt.

So sichern sich Hausbesitzer 7.500 Euro zusätzlich

Fördergeld : So sichern sich Hausbesitzer 7.500 Euro zusätzlich

Auch wenn bauliche Veränderungen per se nicht mehr zu einem Verbot der Minisolaranlage führen dürfen, sollten Mieter den Vermieter über das Vorhaben informieren, ein Balkonkraftwerk anzubringen. Das gilt "besonders, wenn etwa für die Befestigung an der Fassade gebohrt werden soll", so Hammerich.