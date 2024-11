Die Investition in Aktien und Fonds ist eine Möglichkeit von vielen, Geld anzulegen. Doch es mag auch gute Gründe geben, ein Wertpapierdepot nach einer bestimmten Zeit wieder aufzulösen: Vielleicht brauchen Sie das Geld für eine Immobilie oder andere Anschaffungen. Oder Sie möchten Ihr Depot zu einem anderen Broker oder einer anderen Bank umziehen, weil dies günstiger oder übersichtlicher ist.

Was soll mit den Wertpapieren passieren?

Um ein Depot aufzulösen, muss es zunächst leer sein. Sie müssen also vor der Kündigung überlegen, was mit Ihren Wertpapieren im Depot passieren soll. Sie können diese verkaufen oder auf ein neues Depot übertragen.

Möchten Sie Wertpapiere verkaufen, müssen Sie eine Verkaufsorder abgeben. Wie lange es dauert, bis der Verkauf ausgeführt ist, hängt von den Wertpapieren ab, die Sie verkaufen wollen. Gängige Aktien und börsengehandelte Aktienfonds (ETFs) lassen sich in der Regel noch am selben Tag verkaufen. Bei exotischeren Wertpapieren, etwa besonderen Anleihen, kann es dagegen auch einige Tage dauern, bis sich ein Käufer findet.

Haben Sie die Order abgegeben, erhalten Sie eine Orderbestätigung. Dieser können Sie wichtige Informationen entnehmen. Die verbindliche Transaktionsabrechnung, in der auch die steuerliche Abrechnung der Depotbank Ihrer Wertpapiere enthalten ist, erhalten Sie in der Regel innerhalb weniger Bankarbeitstage. Dann sollte auch Ihr Ertrag auf Ihrem Verrechnungskonto eingehen. Sie können es dann auf Ihr Girokonto überweisen.

Alternativ können Sie Ihre Wertpapiere auch kostenlos auf ein anderes Depot übertragen. Dafür müssen Sie beim neuen Depotanbieter ein Formular ausfüllen, in dem Sie unter anderem die genaue Wertpapierkennnummer der zu übertragenden Papiere und die Anzahl angeben. Teilstücke, die aus einem Sparplan entstehen können, müssen Sie in der Regel verkaufen. Der Übertrag des Guthabens kann einige Wochen dauern.

Gibt es eine Endabrechnung?

Wenn Ihr Depot leer ist, können Sie es kündigen. Bei manchen Banken geht dies schriftlich per Post, bei manchen ausschließlich online. In der Kündigung sollte ausdrücklich formuliert sein, dass Sie Ihr Depot schließen möchten. Eine separate Endabrechnung gibt es an dieser Stelle nicht mehr. Die Bank oder der Broker erstellt aber zu Beginn des Folgejahres noch eine letzte Jahressteuerbescheinigung, die Sie für die Steuererklärung nutzen können.