Viele Menschen möchten nach einem langen Arbeitsleben früher in den Ruhestand treten – auch wenn sie dafür Abschläge bei der Rente in Kauf nehmen müssen. So plant es auch eine t-online-Leserin, fragt sich jedoch: "Wird auch die Mütterrente gekürzt, wenn ich mit Abzügen in Rente gehe? Ich bin Geburtsjahr 1963 und habe 13,8 Prozent Abzüge, wenn ich mit 63 vorzeitig in Rente gehen würde."