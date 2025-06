Noch gut fünf Wochen sind Zeit, dann endet am 31. Juli die reguläre Frist zur Abgabe der Steuererklärung für 2024. Spätestens jetzt heißt es also, Belege und Rechnungen von Anschaffungen oder Dienstleistungen zusammenzusuchen, die Sie bei der Steuer angeben können. Ein t-online-Leser, der im vergangenen Jahr einen neuen Laptop gekauft hat, wollte wissen: "Ich nutze das Gerät sowohl privat als auch beruflich – aber deutlich mehr für die Arbeit. Kann ich den Kaufpreis von der Steuer absetzen ?"

Doch wie verhält es sich, wenn Sie den Laptop sowohl beruflich als auch privat nutzen? In dem Fall zählt fürs Finanzamt die tatsächliche zeitliche Nutzung – bisweilen sogar mit etwas Spielraum: "Wenn Sie den Laptop zu mindestens 90 Prozent beruflich nutzen, können Sie aufrunden und die gesamten Ausgaben als Werbungskosten in Ihrer Steuererklärung ansetzen", so Reuß. "In den übrigen Fällen lassen sich nur die auf den beruflichen Anteil entfallenden Ausgaben abrechnen."