Rentner am Laptop: Oft bleibt jährlich etwas weniger Betriebsrente übrig. (Quelle: AJ_Watt/getty-images-bilder)

Betriebsrenten sind für viele Ruheständler ein wichtiges Einkommen neben der gesetzlichen Rente . Während die Rente in manchen Fällen steuerfrei bleibt, etwa wenn die Vereinbarung vor 2001 geschlossen wurde, werden Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung fällig, wenn Ihre Rente monatlich höher als 187,50 Euro liegt (Stand: 2025) oder Sie als Rentner freiwillig in der gesetzlichen Kasse versichert sind. Lesen Sie hier mehr dazu.

Ein t-online-Leser wollte in dem Zusammenhang wissen, warum seine Krankenkassenbeiträge auf seine Betriebsrente aus einer Direktversicherung jährlich steigen, obwohl die Rente selbst gleich hoch bleibt.

Freiwillig versicherte Rentner zahlen deutlich mehr

Auch wenn sich die Rentenhöhe nicht verändert, können die Beiträge zur Krankenversicherung steigen – etwa weil der Zusatzbeitrag der eigenen Krankenkasse angepasst wurde. Dieser ist in den vergangenen Jahren mehrfach erhöht worden und liegt 2025 laut Richtwert der Bundesregierung bei 2,5 Prozent – fast doppelt so hoch wie noch vor wenigen Jahren.

Besonders betroffen sind Rentner, die freiwillig gesetzlich krankenversichert sind: Sie zahlen auf alle Einkünfte den vollen Beitragssatz – aktuell also 17,1 Prozent. Dazu gehören gesetzliche Rente, Betriebsrente, Mieten und Kapitalerträge. Die Krankenkasse berechnet den Beitrag auf Basis aller Einkünfte und zieht ihn nicht automatisch ein – stattdessen zahlt der Rentner per Überweisung oder Lastschrift. Die Mehrkosten fallen hier also direkt auf.