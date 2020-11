Im Alter von 74 Jahren

Mittelstands-Präsident Mario Ohoven bei Verkehrsunfall gestorben

01.11.2020, 18:00 Uhr | rtr, dpa

Der Mittelstands-Präsident Mario Ohoven ist bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Er prallte mit seinem Wagen gegen eine Autobahnbrücke bei Düsseldorf.

Der Mittelstands-Präsident Mario Ohoven ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall gestorben. Das teilte der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) am Sonntag mit. "Wir verneigen uns in respektvoller Dankbarkeit vor seinem unvergleichlichen Lebenswerk", erklärte der Verband. Ohoven habe den BVMW zu dem führenden Mittelstandsverband mit 340 Geschäftsstellen und 60 eigenen Auslandsbüros geformt.



Der 74-Jährige war am Samstag zwischen dem Tunnel Reichswaldallee und dem Autobahnkreuz Düsseldorf-Nord von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Schutzplanke gefahren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.



Altmaier würdigt Ohovens Verdienste

Danach prallte der Wagen gegen das Fundament einer Schilderbrücke, schleuderte nach rechts und kam auf einer Böschung zum Stehen. Ohoven wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er starb noch am Unfallort. Warum er von der Fahrbahn abkam, ist laut Polizei noch unklar.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier betonte, Ohoven habe Großes für die mittelständische Wirtschaft geleistet. "Ich habe ihn sehr geschätzt. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Mitarbeitern", schrieb der CDU-Politiker auf Twitter.

