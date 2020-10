Fabrik-Baustelle bei Berlin

Tesla bezahlt seine Rechnung nicht – Wasser abgestellt

15.10.2020, 15:01 Uhr | AFP, dpa

In Grünheide bei Berlin will der US-Konzern Tesla von 2021 an den Kompakt-SUV Model Y herstellen. Der Baubeginn für die Fabrik soll im ersten Halbjahr 2020 sein. Wir zeigen Ihnen, wo das gigantische Werk entstehen soll. (Quelle: t-online.de)

Elon Musk wurde das Wasser abgestellt, oder vielmehr der Baustelle für seine Tesla-Fabrik bei Berlin. Der Grund: Der E-Autobauer hat die Wasserrechnung nicht bezahlt – und es gäbe "keine Sonderregelung für irgendwen".

Der Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) hat am Donnerstag auf der Baustelle für die Tesla-Gigafactory bei Berlin das Wasser abgedreht. Das US-Unternehmen habe seine Wasserrechnung nicht bezahlt, wie eine Sprecherin erklärte. Zur Höhe der ausstehenden Rechnungsbeträge machte der WSE keine Angaben.

Demnach seien mehrere Erinnerungen, Mahnungen und eine Sperrandrohung mit 14-tägiger Frist ohne Antwort geblieben. Laut Sprecherin sei die Maßnahme auch als Warnung an den Bauherrn gedacht, es gäbe "keine Sonderregelung für irgendwen".

Erst in der Nacht zu Mittwoch hatte Tesla nach mehreren Wochen Verzögerung einen Erschließungsvertrag mit dem Wasserverband unterzeichnet. Dieser sei von Seiten des Wasserversorgers bereits seit Mitte September unterschriftsreif, das Unternehmen habe aber aus unbekannten Gründen erst einen Monat später unterzeichnet.

Das vorläufige Abschneiden vom Wasser kommt für den US-Autobauer zur Unzeit: Die Bauarbeiten sind in vollem Gang. Vom kommenden Sommer an will Tesla in Grünheide im Landkreis Oder-Spree Elektroautos herstellen. Jährlich sollen rund 500.000 Elektroautos vom Band rollen.