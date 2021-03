Multimilliardär

Das passiert mit Heinz Hermann Thieles Vermögen

26.03.2021, 17:35 Uhr | rtr

Ende Februar 2021 ist Knorr-Bremse-Patriarch und Multimilliardär Heinz Hermann Thiele gestorben. Nun wird bekannt, an wen sein Vermögen geht – und wer künftig die Mehrheit an Knorr-Bremse halten wird.

Der Autozulieferer Knorr-Bremse und der Bahntechnik-Hersteller Vossloh sollen auch nach dem Tod des Unternehmens-Patriarchen Heinz Hermann Thiele nicht in fremde Hände kommen. Die Familie des verstorbenen Milliardärs bleibe Mehrheitsaktionärin beider Unternehmen.

Die Aktienpakete von Thiele, der Ende Februar mit 79 Jahren überraschend gestorben war, sollen in eine Familienstiftung eingebracht werden, wie beide Konzerne am Donnerstag mitteilten. Das habe Thiele in seinem Testament festgelegt.



Gleiches gelte auch für seinen Anteil an der Lufthansa , bei der er erst im vergangenen Jahr in der Corona-Krise eingestiegen war, sagten zwei mit der Situation vertraute Personen. Als das Aktienpaket an seine Witwe Nadia Thiele überging, umfasste es allerdings nur noch 10,04 Prozent an der angeschlagenen Fluggesellschaft, wie aus einer in der Nacht zum Freitag veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung hervorgeht.



Das Paket ist rund 630 Millionen Euro wert. Im Juli 2020 hatte die KB Holding, in der Thiele seine Aktien an börsennotierten Unternehmen gebündelt hatte, noch einen Anteil von 12,42 Prozent gemeldet.

Stiftung soll bis Ende des Jahres entstehen

Der Stiftung und Thieles Tochter Julia Thiele-Schürhoff gehören künftig 59 Prozent an Knorr-Bremse und 50,1 Prozent an Vossloh. Formal erbt zunächst Thieles Witwe, die Stiftung soll bis Ende des Jahres gegründet werden.



"Heinz Hermann Thieles Wunsch war es, sein Lebenswerk langfristig abzusichern", erklärte der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Robin Brühmüller, der als Testamentsvollstrecker eingesetzt wurde. "Genau das wird durch die Gründung der Familienstiftung umgesetzt."

Thiele zählte zu den reichsten Deutschen

Der Self-Made-Milliardär Thiele hatte bei Knorr-Bremse 1969 als Patent-Sachbearbeiter begonnen, kaufte seinen Arbeitgeber in der Krise 1985 und baute ihn vom Münchner Mittelständler zum Weltmarktführer für Lastwagen- und Zugbremsen aus. 2018 brachte Thiele den Konzern an die Börse. 2011 stieg er bei Vossloh aus dem sauerländischen Werdohl ein. Das "Manager Magazin" zählte ihn mit seiner Familie 2020 zu den acht reichsten Deutschen, mit einem Vermögen von rund 17 Milliarden Euro.

Die Führungsspitzen von Vossloh und Knorr-Bremse zeigten sich erleichtert über das Testament. "Mit dieser weitsichtigen Entscheidung unterstreicht Heinz Hermann Thiele posthum seine Rolle als eine der herausragenden Unternehmerpersönlichkeiten in Deutschland und sichert die Basis für die künftige erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens", sagte Knorr-Aufsichtsratschef Klaus Mangold, ein Vertrauter Thieles.



Sein Vossloh-Kollege Rüdiger Grube sagte: "Durch seine vorausschauende Nachlassregelung gibt er uns nun auch für die Zukunft die Stabilität, die das Unternehmen braucht, um den eingeschlagenen Erfolgskurs fortzusetzen."