Ab 1. Juli

Diese Filme können Sie bald wieder im Kino sehen

21.05.2021, 10:45 Uhr | ask, dpa

Kinosaal in der Pandemie (Symbolbild): Im Lockdown haben die Kinos in Deutschland seit Monaten geschlossen. Nun ist ein Neustart in Sicht. (Quelle: UIG/imago images)