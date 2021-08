In den USA

Bayer verliert weiteres Glyphosat-Verfahren in Berufung

10.08.2021, 10:36 Uhr | dpa

Stammwerk der Bayer AG in Wuppertal Elberfeld (Symbolbild): Der Pharmakonzern ist erneut an einem Berufungsverfahren in den USA gescheitert. (Quelle: imago images)