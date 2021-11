Nach Übernahme

Bäckerei-Kette Back-Factory verschwindet

03.11.2021, 11:43 Uhr | fho, t-online

Eine Back-Factory-Filiale in Berlin: Nach der Übernahme durch den Schweizer Konzern Valora soll die Marke bald abgeschafft werden. (Quelle: Joko/imago images)

Die Bäckerei-Kette Back-Factory gehört in vielen deutschen Innenstädten dazu. Doch nach der Übernahme durch Valora soll die Marke bald abgeschafft werden. Was passiert mit den Läden?

Die Marke Back-Factory soll verschwinden. Nach der Übernahme durch den Schweizer Konzern wird die Bäckerei-Kette deutlich umgebaut. Die Filialen sollen in eine andere Kette integriert werden. Das berichtete zuerst die "Lebensmittelzeitung".

In mehreren Schritten sollen Sortiment, Markenauftritt und Franchiseverträge umgestellt werden. Auch die Marke Back-Factory wird dann verschwinden. Die Filialen sollen in das Netz der Kette Backwerk eingegliedert werden. Backwerk gehört seit vier Jahren zum Valora-Konzern. In Deutschland, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz gibt es bislang rund 340 Standorte.

Zum 1. November wurde die Übernahme von Back-Factory durch Valora abgeschlossen. Das Bundeskartellamt hatte ohne Auflagen zugestimmt.

Alle Filialen sollen als Franchise geführt werden

Aktuell werden etwa die Hälfe der Back-Factory-Filialen als Franchisebetriebe geführt. Die anderen sind Eigenstellen. Künftig sollen selbstständige Unternehmer alle Filialen als Franchisebetriebe führen. Peter Gabler, bisher Geschäftsführer von Back-Factory, soll selbst als Franchisepartner eine wichtige Rolle übernehmen, wie Valora mitteilte.

Zu Valora gehören neben Backwerk weitere Ketten wie Ditsch und Brezelkönig. Mit dem Zukauf von Back-Factory rückt das Unternehmen von Platz zehn auf Platz fünf bei Deutschlands Gastro-Systemen vor. Zuvor gehörte Back-Factory zum Großbäcker Harry-Brot. Laut Unternehmensmitteilung erwirtschaftete Back-Factory im Jahr 2019 einen Außenumsatz von rund 80 Millionen Euro. Durch die coronabedingten Lockdowns hatte das Unternehmen 2020 zu kämpfen.